Подгорица, , 17:12 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович намерен «до последнего вздоха» работать над созданием черногорской церкви. Об этом он заявил 30 июля в интервью телеканалу «Прва».

Он также высказал мнение о том, что за протестами против нового черногорского закона о свободе вероисповедания стоят те силы, которые хотят насильственным путем добиться смены власти в стране и используют Сербскую православную церковь как инструмент для достижения этой цели.

По словам Джукановича, Сербская православная церковь в Черногории занимается тем, что защищает православные святыни от «Черногории, которая их и построила». Тем не менее, считает он, государство не может приватизировать то, что уже ему принадлежит.

«Черногорское государство располагает документацией, которая подтверждает факты воздвижения множества храмов до 1918 года. Мы предложили в рамках закона, чтобы в судебном порядке имущество было перерегистрировано. По сути, Сербская православная церковь отвечает — кто взял, тот взял, давайте не будем теперь это пересматривать», — сказал Джуканович.

При этом он отметил, что необходимо построить доверие между официальной Подгорицей и Сербской православной церковью, и этом. у на его взгляд, может помочь независимый суд в Страсбурге, но церковь не желает судебного разбирательства.

«Я убежден, что Сербская православная церковь манипулировала идеей защиты святынь от черногорского государства, которое их и построило. Потом появились те силы, которые действовали в 2016 году (во время парламентских выборов в стране, когда якобы была предпринята попытка госпереворота — ИА REGNUM). Это делалось через Москву, через Белград, а потом, на пороге 2020 года, эти два центра вспомнили, что можно было бы исправить то, чего им не удалось в 2016 году. Они поняли, что с прежними игроками этот план не пройдет, и поэтому включили в это церковь», — рассказал Джуканович о том, как он видит причину конфликта с Сербской православной церковью в Черногории.

При этом Джуканович подчеркнул, что «до последнего вздоха, пока буду у власти» он намерен работать над созданием национальной черногорской церкви. «Это не значит, что из-за этого мы должны воевать», — добавил Джуканович, отметив, что теперь главное объединить православных верующих.

Напомним, что в конце 2019 года парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания, который ущемляет интересы Сербской православной церкви. С тех пор в стране не утихают протесты православных верующих, которые требуют от государства признать историческое право Сербской православной церкви в Черногории на пользование храмами и монастырями, которые всегда ей и принадлежали. Джуканович неоднократно заявлял о намерении создать в стране «православную церковь черногорцев», хотя так называемая Черногорская православная церковь под руководством лишенного сана священника Мираша Дедеича за более 25 лет существования так и не заслужила признания верующих Черногории.