Москва, , 17:05 — REGNUM Российская сторона предприняла все возможные усилия для разрешения конфликта между Азербайджаном и Арменией, сообщил 30 июля журналистам Алексей Зайцев, замглавы департамента информации и печати МИД РФ.

Комментируя ситуацию на армяно-азербайджанской границе, российский дипломат заявил, что российской стороной приложены все усилия, чтобы не допустить усугубления конфликта.

Зайцев отметил, что нагорно-карабахский конфликт, который лежит в основе нынешнего военного обострения между Баку и Ереваном, «необходимо решать исключительно мирными средствами, путём дипломатических переговоров».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, военное противостояние Армении и Азербайджана, получившее название Тавушских столкновений (по названию Тавушской области в Армении), продолжается с 12 июля.

Со стороны Армении погибли шесть и ранены 36 военнослужащих, также погиб мирный житель и ранены двое полицейских. Со стороны Азербайджана погибли 12 военных и один мирный житель, ранены четверо военнослужащих.

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