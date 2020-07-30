Москва, 30 июля 2020, 16:38 — REGNUM Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев пытается реализовать подход, который предполагает защиту такого уникального природного ресурса, как озеро Байкал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, комментируя новость о том, что Кобзев выступил с докладом на совещании, которое в режиме видеоконференции провёл президент России Владимир Путин, где речь в частности шла о поправках к федеральному закону «Об охране озера Байкал».
Как подчеркнул Потуремский, то, что делает Кобзев, позволяет максимально учесть интересы Байкала и региона.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Кобзев обозначил свое видение вопросов, связанных с возможностью вырубки тайги на прибайкальской территории.
Читайте ранее в этом сюжете: В беседе с Путиным Кобзев обозначил комплексный и плановый подход – эксперт