Москва, 30 июля 2020, 16:23 — REGNUM Ради того чтобы возродить в США промышленное производство, президент Америки Дональд Трамп хочет лишить Германию дешевых российских энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова Трампа о том, что США не должны защищать Германию от РФ, если ФРГ покупает энергоресурсы из РФ.
Но, как пояснил Вассерман, так как очень многие в Германии это понимают, то, скорее всего, сбудется другая поговорка: «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видит оснований для защиты Германии от России.
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