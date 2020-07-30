Москва, , 16:23 — REGNUM Ради того чтобы возродить в США промышленное производство, президент Америки Дональд Трамп хочет лишить Германию дешевых российских энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова Трампа о том, что США не должны защищать Германию от РФ, если ФРГ покупает энергоресурсы из РФ.

«Дело не только в деньгах за газ. Дело еще и в том, что Трамп пытается восстановить промышленное производство, выведенное за несколько десятилетий из самих США. А для этого ему надо прекратить приток промышленной продукции из регионов, где рабочая сила дешевле. В Германии рабочая сила даже дороже, чем в США, но сейчас немцы компенсируют эту разницу именно благодаря дешевой энергии из РФ. Если приток этой энергии сократится, то немецкая продукция на американском рынке станет неконкурентоспособной, — сказал Вассерман. — Чего Трамп и добивается. Так что он надеется одним выстрелом убить целую стаю зайцев».

Но, как пояснил Вассерман, так как очень многие в Германии это понимают, то, скорее всего, сбудется другая поговорка: «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видит оснований для защиты Германии от России.

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