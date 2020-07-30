Вашингтон, 30 июля 2020, 16:18 — REGNUM Идею перенести президентские выборы в США до времени, когда «люди смогут безопасно голосовать», выдвинул 30 июля американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Комментируя идею провести голосование по почте, американский лидер указал, что, если такое произойдёт, то результаты выборов 2020 года станут «самыми неточными и мрачными в истории».
Также Трамп написал, что «почтовое голосование уже оказывается катастрофическим бедствием».
Напомним, президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Что касается эпидемиологической ситуации, она в США тяжёлая: страна находится на первом месте в мире по числу заболевших COVID-19.
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