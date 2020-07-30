Екатеринбург, 30 июля 2020, 16:24 — REGNUM Вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Баранов ушёл со своего поста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В мэрии уточняют, что чиновник ушёл со своего поста по собственному желанию.
И. о. заместителя главы города заместо Баранова назначена Елена Левина, занимавшая пост руководителя комитета по социальной политике в горадминистрации.
Как сообщало ИА REGNUM, Баранову предрекали скорую отставку местные СМИ.
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