Екатеринбург, , 16:24 — REGNUM Вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Баранов ушёл со своего поста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии уточняют, что чиновник ушёл со своего поста по собственному желанию.

И. о. заместителя главы города заместо Баранова назначена Елена Левина, занимавшая пост руководителя комитета по социальной политике в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, Баранову предрекали скорую отставку местные СМИ.

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