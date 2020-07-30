Саратов, , 16:35 — REGNUM Ожидаемые кадровые изменения произошли в правительстве Саратовской области. С 30 июля на должность министра сельского хозяйства назначен Ковальский Роман Станиславович. Соответствующее постановление подписал губернатор области Валерий Радаев.

Пост временного исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Роман Ковальский занимал с 15 июля, так как накануне стало известно об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию Татьяны Кравцевой, возглавлявшей министерство с 2015 года.

Ранее Ковальский сложил полномочия депутата областной думы.

ИА REGNUM напоминает, трудовая деятельность Татьяны Кравцевой на посту министра сельского хозяйства Саратовской области началась с 7 мая 2015 года. В настоящее время она осталась в команде Радаева в роли советника.

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