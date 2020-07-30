Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил «никудышные» крупные СМИ в сознательном игнорировании тяжелой ситуации с коронавирусом в других странах. Соответствующее заявление он сделал 30 июля на своей странице в Twitter.

«Во многих странах, борьбу которых с коронавирусом превозносят фейковые СМИ, наблюдается всё больше крупных вспышек китайского вируса», — указал Трамп, имея в виду под «китайским вирусом» новый коронавирус.

По словам главы Белого дома, в некоторых этих странах наблюдается «катастрофическая» ситуация, о которой «никудышные» крупные СМИ не сообщают. Более того, подчеркнул Трамп, в других странах также «сообщаются очень неточные» данные количества зараженных.

Напомним, на сегодняшний день в США от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались более 150 тыс. человек. В общей сложности с начала пандемии новый вирус обнаружен у 4,39 млн человек. Лишь за прошедшие сутки в стране зарегистрировано почти 60 тыс. новых случаев.

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