Курган, , 15:57 — REGNUM В Кургане бывший вице-губернатор Зауралья Сергей Пугин оставлен в СИЗО. Меру пресечения ему продлил городской суд.

Срок ареста Пугина истекал 3 августа. Теперь в изоляторе он останется до 3 октября. Впрочем, пока экс-чиновник может обжаловать вынесенное постановление.

Как сообщало ИА REGNUM, ему вменяют злоупотребление полномочиями. По делу проходит ещё один человек. Следователи считают, что ущерб от их деятельности превысил 195 млн рублей.

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