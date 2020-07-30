Красногорск, , 15:53 — REGNUM На госкорпорацию Росатом возлагается «очень большая ответственность» не только за ликвидацию экологической угрозы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по проблеме.

«На Росатом возлагается очень большая ответственность, и не только за ликвидацию накопленного вреда. С учётом планов госкорпорации по строительству здесь современного экологическо-промышленного комплекса, от вас во многом будет зависеть и дальнейшее социально-экономическое развитие этого города, а он обладает солидным кадровым потенциалом», — сказал президент.

По словам главы государства, при проведении работ, а также при дальнейшем создании производств, нужно предоставлять рабочие места именно для местных жителей.

«Обязательно сориентируйтесь, подумайте об этом, подумайте о программах подготовки и переподготовки кадров по востребованным специальностям. Или по тем, которые будут востребованы», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко.