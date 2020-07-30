Триполи, , 15:51 — REGNUM Документ, который подтверждает план Правительства нацсогласия (ПНС) Ливии заманить граждан РФ на свою территорию, а затем выдать их за диверсантов из ЧВК «Вагнер», попал в распоряжение арабских СМИ. Как сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в ПНС, триполитанское правительство хотело пригласить сотрудников частной военно-охранной компании «МАР» в Ливию, чтобы затем выдать их за «вагнеровцев». План правительства Файеза Сарраджа заключался в том, чтобы обвинить Россию во вмешательстве в дела североафриканского государства.

Отряд ЧВОК «МАР» планировали пригласить в североафриканскую страну под предлогом работы в нефтеналивном порту «Зувара», а затем похитить и выдать за участников разведывательно-диверсионной группы ЧВК «Вагнер». Информатор передал журналистам «Срочных новостей Ливии» доказательство — договор.

В документе указаны имена представителей сторон: заказчиком выступает председатель Совета директоров ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла, исполнителем же обозначена компания по обеспечению безопасности ЧВОК «МАР» в лице Арема Милаева. Условия контракта предполагают охрану нефтеналивного порта «Зувара», подконтрольного ПНС. Документом оговорено, что, в случае разрушения инфраструктуры, виновником полностью стал бы исполнитель.

ФАН приходит к выводу, что таким образом триполитанское правительство хотело спровоцировать Кремль и доказать военное российское присутствие на территории Ливии. Подписание контракта должно было состояться в Турции, однако 29 июля россиян задержали на территории Белоруссии.

Напомним, граждан России задержали в санатории под Минском, при этом журналисты «БелТа» приписали задержанным связь с ЧВК «Вагнер» и обвинили в попытке «дестабилизировать» ситуацию в преддверии президентских выборов. Однако эти данные были быстро опровергнуты после допроса задержанных россиян, которые признались в связи с ПНС Ливии.