Кабул, 30 июля 2020, 15:51 — REGNUM Из афганских тюрем на сегодняшний день освобождены уже 4,6 тыс. пленных талибов (членов организации, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 30 июля, заявил второй вице-президент Афганистана Мохаммад Сарвар Даниш.
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В свою очередь радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что завершит процесс освобождения тысячи правительственных заключенных к Курбан-байраму, который начнется 31 июля, предаёт телеканал 1 TV News.
На сегодня террористы уже освободили более 900 правительственных заключенных в рамках своей сделки с Соединенными Штатами, подписанной в феврале.
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Как сообщало ИА REGNUM, мирное соглашение между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США было заключено 29 февраля в столице Катара городе Доха. В рамках договоренностей из тюрем Афганистана должно было быть освобождено до 5 тыс. террористов.
На днях афганский президент Ашраф Гани заявил, что власти страны готовы освободить ещё пять тысяч талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующие переговоры будут проведены с исламистами в течение недели.
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