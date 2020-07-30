Москва, , 15:50 — REGNUM Соединенным Штатам и Великобритании необходимо прекратить дискриминацию китайских компаний, завил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Призываем США, Великобританию и другие страны … прекратить необоснованно подавлять конкретные китайские компании», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Ханьхуэй также призвал Вашингтон и Лондон обеспечить «справедливую и недискриминационную среду для нормальной работы китайских компаний».

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Пекин оказались на первых местах в списке угроз в новой стратегии контрразведки Соединённых Штатов на 2020−2022 годы. В документ отмечено, что «Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против США и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей».

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