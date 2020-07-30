Ново-Огарево, Московская область, , 15:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил закрепить ключевую роль в ликвидации экологической угрозы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области за госкорпорацией Росатом. Об этом 30 июля президент заявил на совещании по данной проблеме.

«Ключевую роль в организации работы на месте в поиске оптимальных вариантов предлагаю закрепить за Росатомом», — сказал президент.

По его словам, корпорация обладает необходимыми кадрами и компетенциями для решения задач подобной сложности.

«Я прошу оперативно подготовить проекты решений для наделения госкорпорации полномочиями единственного поставщика по всем работам в Усолье-Сибирское», — поручил Путин.