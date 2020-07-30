Лампедуза , Италия, , 15:33 — REGNUM В Еврокомиссии осведомлены о сложной ситуации, сложившейся на острове Лампедуза в связи с резко возросшим количеством прибывающих нелегальных мигрантов, сообщили в пресс-службе комиссии в четверг, 30 июля.

Власти ЕС готовы оказать Италии необходимую поддержку, если поступят соответствующие просьбы, отметили также в Еврокомиссии.

Итальянские оппозиционеры, в свою очередь, обращают внимание на то, что евробюрократы регулярно обещают помочь Италии в решении проблемы миграции, но еще ни разу не перешли от слов к делу.

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После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.