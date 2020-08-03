Москва, , 05:32 — REGNUM В эпоху советской перестройки и последовавший сразу за ней период, резкое запустение пришло в российские деревни, села и даже многие небольшие города. Провинция побежала в города-миллионники, а территория, освобожденная от людей, стала дичать. Есть ли путь обратно, который позволит не отдать страну под эксплуатацию вахтовым методом. рассуждает автор ИА REGNUM Григорий Ванин.

Московская городская агломерация NASA

Идея огромной казармы, в которой концентрируется рабочая сила, возникла давно. Еще с самого начала индустриальной эпохи до управляющего класса стало доходить, что много рабочих в одном месте — это хорошо. И с точки зрения снабжения, и с точки зрения организации производственных мощностей такое скопище рабочей силы позволяет сильно экономить на людях. Ну, а когда в ХХ веке поняли, сколько надо экономить, чтобы люди не взбунтовались, так и вообще для работодателей и результатоприсваивателей начались светлые денёчки.

Вот только для современной России такой расклад плох, ведь если загнать все население в огромные городские агломерации, то оставшаяся без людей земля или пропадет. Или, что намного вероятнее, будет заселена другими людьми, которые понимают, на чем можно экономить, а на чем нельзя. Тем не менее, у России еще есть шанс свернуть с этого гибельного пути. В чем же надежда побороть бездумный и безумный «людской пылесос» агломераций? Читайте в статье Григория Ванина «О революциях, справедливости и государстве».