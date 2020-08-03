Москва, , 01:32 — REGNUM Опасность для государства могут представлять социо-политические напряжения, достигшие определенных пределов. Знать эти пределы, понимать, что ведет к ним и действовать в противоположном направлении, вот задача правительства, которое желает править долго и счастливо. Соблюдается ли этот «внутриполитический сопромат» в России, рассуждает автор ИА REGNUM Григорий Ванин.

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Основная причина напряжений, возникающих в обществе, материальна. Иначе говоря, если отнять у населения слишком много материальных благ, оно обязательно восстанет. С другой стороны, иностранные выгодоприобретатели не желают знать слова «слишком», когда речь идет о их собственной выгоде за счет местного населения. Следовательно, правительство вообще и правительство России в особенности, должно зорко следить за тем, чтобы граждан России не раздели до гола иноземные «инвесторы» и их отечественные приспешники.

Тогда есть шанс, что и для потомков нынешнего поколения от России что-нибудь достанется. А может ли быть такое, что, повернув управленческий штурвал в сторону большей самостоятельности, Россия эту самостоятельность обретет и не будет больше оглядываться на желанных «инвесторов», а начнет распоряжаться своей судьбой сама? О том, что необходимо для такого поворота, кроме доброй воли российского лидера, читайте в статье Григория Ванина «О революциях, справедливости и государстве».