Агридженто, Италия, , 15:28 — REGNUM Представители двух оппозиционных партий Италии, «Лиги» и «Вперёд, Италия», в четверг, 30 июля, обратились в прокуратуру города Агридженто с требованием расследовать предположительно преступное бездействие МВД страны в ситуации с нелегальными мигрантами.

Ежедневно сотни новых мигратов высаживаются на Лампедузе и Сицилии, создавая, помимо всего прочего, и эпидемиологические риски, а МВД никак не мешает этим высадкам, «ситуация достигла точки невозврата», сказано в заявлении.

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После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.