Ново-Огарево, Московская область, , 15:24 — REGNUM Ликвидации экологической угрозу в городе Усолье-Сибирское Иркутской области необходимо оказать содействие. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по проблеме.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предлагаю создать межведомственную рабочую группу под руководством Виктории Валерьевны (Абрамченко — прим. ИА REGNUM)», — сказал Путин.

По его словам, главной задачей группы станет разработка и реализация плана по обезвреживанию и ликвидации отходов, а также очистке территорий в самом городе.

«Я прошу коллег, которые сегодня участвуют в работе — и Минобороны, и МЧС, и Росгвардию, и другие ведомства — оказать полное содействие в этой работе, а Минфин — заложить необходимые средства в трёхлетнем бюджете», — поручил президент.