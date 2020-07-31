Москва, , 05:32 — REGNUM Так сложились обстоятельства новейшей российской истории, что в политической фигуре Владимира Путина многие, неважно, сторонники его или противники, предпочитают видеть некую «причину всего», с Россией происходящего. О том, как ситуация путиноцентризма политического дискурса отражается на действиях как внешних так и внутренних политических сил, рассуждает автор ИА REGNUM Григорий Ванин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Историческая ирония наших дней состоит в том, что царя, вроде бы, в России нет. Но как только нужно (а все время находятся те, кому нужно) организовать протест против всего плохого за все хорошее, так сразу все принимает такие формы, как будто царь на самом деле есть. Мало того, в ту же несложную схему попадают не только правдорубы отечественного розлива, но и, казалось бы, более искушенные западные критики, которые из кожи вон лезут, стараясь принести пользу России.

К сожалению, кроме юмористической, есть в данной ситуации и очень печальная сторона. Пока в России (а также ее далеких и близких окрестностях) почти все происходит по воле единственного и неповторимого российского лидера, невозможна никакая здоровая политическая активность, в России во всяком случае. Потому что всякий, даже честно желающий принести пользу России, опять и опять возвращается к воспеванию или охаиванию фигуры Владимира Владимировича. А разве можно таким образом принести пользу? Читайте экспертные размышления Григория Ванина о здоровых политических силах в его статье «О революциях, справедливости и государстве».