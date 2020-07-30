Киев, , 16:08 — REGNUM На Украине сегодня, 30 июля, политики и эксперты активно обсуждают ситуацию с задержанием в Белоруссии 33 граждан России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза заявляет, что задержание сделано Минском намеренно и ситуация, по его мнению, «явно злит» Кремль.

«То, что по наемникам уже открыли уголовное дело, говорит, что их таки будут садить — за терроризм, и похоже, что на большие сроки. Версии с транзитом и постановкой, которые активно вкидывали российские источники, провалились. Все больше появляется ощущение, что Путин хотел создать в Беларуси точку напряжения и сделать Лукашенко более покладистым, а Лукашенко теперь это использует в своей игре», — отмечает Береза.

В свою очередь, исполнительный директор Совета внешней политики «Украинская призма» Геннадий Максак считает, что именно Россия заинтересована в том, чтобы дестабилизировать ситуацию.

«Основной смысл этого в том, что Россия не хочет, чтобы произошло сближение Беларуси с ЕС и США, а к этому уже есть первые шаги. Я думаю, что провокации, которые могли бы вызвать реакцию со стороны официального Минска и силовое подавление, соответственно, потянуть за собой санкции со стороны европейских и американских партнеров», — заявил Максак в интервью изданию «Дело».

Политолог Алексей Голобуцкий уверен, что речь идет о «сговоре» Минска и Москвы с целью задавить протестные настроения в РБ.

«Глядя на антураж задержаний…, на то, как Лукашенко проводил экстренное заседание Совета безопасности из-за задержания боевиков — больше похоже на очередной «договорняк», если не с Путиным, то с кем-то влиятельным (в России)… Ведь в Беларуси сейчас действительно вспыхнули массовые протестные настроения… Если ввести чрезвычайное положение, то вполне реально взять ситуацию с оппозицией и протестами под контроль в кратчайшие сроки. Ведь Лукашенко без вариантов настроен выиграть выборы — вне зависимости от методов», — заявил эксперт.

Голобуцкий отметил, что задержанные в таком случае просто «играют роль реквизита», который Лукашенко одолжил некий высокопоставленный представитель российской власти.

Комментируют эксперты и украинский аспект этой истории, в частности, заявления из Киева о том, что Минск должен выдать Украине часть задержанных.

«Лукашенко может выдать Украине хотя бы нескольких из числа задержанных», — заявил политолог Владимир Воля.

Таким образом, уверен эксперт, Лукашенко покажет президенту России Владимиру Путину «свою решимость жёстко бороться за власть».

«Похоже, что Кремль даже не сможет наказать Лукашенко за такой дерзкий шаг, как выдача вагнеровцев Украине. Например, попытка устроить таможенную войну, как было в августе 2013 года с Украиной, приведёт не столько к ухудшению позиции Лукашенко в Беларуси, сколько к существенному ухудшению отношения беларусов к РФ», — заявил политолог.

В свою очередь, политолог Юрий Романенко отмечает, что события в Минске — это хороший повод для украинской власти поискать, нет ли сейчас таких «наёмников» в Киеве.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все заявления о причастности российских организаций к попыткам дестабилизировать ситуацию в Белоруссии являются инсинуациями.

Также 30 июля представители Совета национальной безопасности и обороны, министерства иностранных дел и службы безопасности страны заявили, что Киев будет инициировать вопрос экстрадиции тех задержанных в Белоруссии, которые, по данным украинской стороны, принимали участие в боевых действиях в Донбассе.