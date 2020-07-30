Москва, 30 июля 2020, 15:18 — REGNUM Работой над мерами по противодействию западным санкциям, введённым против России, в стране занимается гораздо больше людей, чем четыре человека. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю критику бизнесмена Олега Дерипаски в адрес российских властей о недостаточной работе в этом направлении.
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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что ограничительным мерам в отношении Москвы противодействует всё руководство страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Олег Дерипаска, в отношении которого США ввели персональные санкции, заявил, что российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с антироссийскими санкциями, назвав отношение государства к ним «абсолютно пофигистичным».