Москва, , 15:18 — REGNUM Работой над мерами по противодействию западным санкциям, введённым против России, в стране занимается гораздо больше людей, чем четыре человека. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю критику бизнесмена Олега Дерипаски в адрес российских властей о недостаточной работе в этом направлении.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что ограничительным мерам в отношении Москвы противодействует всё руководство страны.

«Говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям, неверно, — заявил Песков. — Этим занимается все правительство и все руководство страны, и вся наша промышленность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Олег Дерипаска, в отношении которого США ввели персональные санкции, заявил, что российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с антироссийскими санкциями, назвав отношение государства к ним «абсолютно пофигистичным».