Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM По решению Избирательной комиссии Ленинградской области кандидат на должность губернатора региона Андрей Лебедев, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании области, первым получил статус зарегистрированного кандидата. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе партии.

Андрей Лебедев стал №1 в списке Леноблизбиркома в кандидаты в губернаторы Ленобласти Пресс-служба ЛДПР ЛО.

Отметим, во время конференции Ленинградского регионального отделения ЛДПР, по выдвижению кандидата на должность Губернатора Ленинградской области, кандидатура Лебедева была поддержана единогласно.

«Сегодня наш кандидат на должность губернатора Ленинградской области Андрей Ярославович Лебедев по решению Избирательной комиссии Ленинградской области официально получил статус зарегистрированного кандидата», — сообщили в партии.

Добавим, вместо заявленных семи кандидатов в губернаторы до очередного этапа регистрации смогли добраться лишь четыре человека среди которых — действующий губернатор Александр Дрозденко.

Отметим, губернаторские выборы состоятся 13 сентября. В бюллетенях будут стоять четыре фамилии и партии: Александра Дрозденко («Единая Россия»), Андрея Лебедева (ЛДПР), Александра Перминова («Справедливая Россия») и Александра Габитова («Гражданская платформа»).

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