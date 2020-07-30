Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Шесть членов Конгресса Соединенных Штатов обратились к госсекретарю страны Майку Помпео с жалобой на действия лидера правящей партии «Грузинская мечта», крупнейшего бизнесмена в Грузии Бидзину Иванишвили. Текст обращения 29 июля опубликовал директор американской нефтедобывающей компании Frontera Resources в Грузии Заза Мамулаишвили на своей странице в соцсети Facebook.

«Госсекретарь США Помпео получил это письмо от конгрессменов 27 июля, где господин Иванишвили упоминается как «российский олигарх», что ухудшает инвестиционную среду для американских компаний. В этот же день состоялся телефонный разговор Госсекретаря с премьер-министром Гахарией», — прокомментировал обращение конгрессменов Мамулаишвили.

В письме американские политики отметили, что с 2012 года, когда партия «российского олигарха» Иванишвили пришла к власти, Грузия якобы ушла с пути развития демократических ценностей. По мнению членов Конгресса, это привело к ухудшению инвестиционного климата в кавказской стране.

Авторы письма обвинили грузинские власти в том, что они якобы выдавливают американский бизнес в угоду интересам России, Китая и Ирана.

Напомним, между грузинскими властями и Frontera Resources, работающей в Грузии с 1996 года идет спор. Международный арбитражный суд признал, что американская компания незаконно удерживает 99% занятых территорий в Грузии. В нефтедобывающей компании заявляют, что на них «давит» правительство Грузии. В ее поддержку периодически выступают члены Конгресса.

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