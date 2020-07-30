Ново-Огарево, Московская область, , 15:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил думать о людях при ликвидации экологической угрозы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом он заявил 30 июля на совещании по проблеме.

По словам главы государства, при проведении работ по ликвидации экологической угрозы нужно «помнить о людях, о том, как и чем живут их семьи».

«Прошу самым серьёзным образом отнестись к проблемам предпринимателей, которые работают на площадке, граждан, работающих на данной территории», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, президент поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять ситуацию под Иркутском под личный контроль.