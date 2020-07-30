Могадишо, , 15:15 — REGNUM Суд в Сомали приговорил журналиста Абдиазиза Ахмеда Гурбие к шести месяцам тюремного заключения за публикации в соцсети Facebook, в которых он критиковал реакцию правительства на пандемию коронавируса. Об этом передаёт BBC Somalia.

Гурбие — главный редактор и заместитель директора независимой медиагруппы Goobjoog, базирующейся в Могадишо. Ему было предъявлено обвинение в публикации ложных новостей, оскорблении органов власти и суда.

По словам его адвоката, вердикт суда основан на устаревшем Уголовном кодексе. Human Rights Watch и Комитет по защите журналистов ранее осудили этот судебный процесс.

Дело Гурбие, которое продолжается уже несколько месяцев, стало одним из самых громких судебные дела против сомалийских журналистов в последние годы.