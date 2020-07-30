Париж, , 15:10 — REGNUM По случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, Франция хотела бы подтвердить тот приоритет, который она придает борьбе с этой серьезной формой преступления и нарушением прав человека, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Борьба с торговлей людьми стала полноправной государственной политикой во Франции.

«Франция полностью привержена осуществлению национального плана действий по борьбе с торговлей людьми на период 2019—2021 годов. Этот план представляет собой 45 мер, нацеленных, в частности, на работу по усилению европейских и международных действий по борьбе с этой серьезной формой преступности», — говорится в заявлении МИД Франции.

Кроме того, Франция является пятым крупнейшим донором целевого фонда ООН для помощи жертвам торговли людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Renault понесла рекордные убытки в первом полугодии, лишившись 7,3 млрд евро чистой прибыли.

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