Киев, 30 июля 2020, 15:09 — REGNUM Участники государственного переворота в Киеве в 2014 году получали деньги и оружие из-за рубежа через посольство Литвы. Об этом заявил бывший соратник экс-президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания 30 июля в своём обращении.
Жвания выразил недоумение равнодушием правоохранительных органов Украины к его заявлениям и вновь попросил завести уголовные дела, а также вызвать его на допрос.
Жвания уточнил, что внутренним каналом передачи денег был украинский «Диамантбанк». Он также добавил, что готов подтвердить свои слова документально.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жвания публично признал, что в 2014 году он в составе группы лиц осуществил на Украине государственный переворот, для чего использовал толпу протестующих в центре Киева.
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