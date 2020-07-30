Киев, , 15:09 — REGNUM Участники государственного переворота в Киеве в 2014 году получали деньги и оружие из-за рубежа через посольство Литвы. Об этом заявил бывший соратник экс-президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания 30 июля в своём обращении.

Жвания выразил недоумение равнодушием правоохранительных органов Украины к его заявлениям и вновь попросил завести уголовные дела, а также вызвать его на допрос.

«Я также знаю о том, как финансировался государственный переворот. Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольств Литвы, через которое передавались деньги и оружие», — рассказал он.

Жвания уточнил, что внутренним каналом передачи денег был украинский «Диамантбанк». Он также добавил, что готов подтвердить свои слова документально.

«Я ещё раз обращаюсь к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой — откройте уголовные дела, вызывайте меня на допрос!» — подытожил Жвания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жвания публично признал, что в 2014 году он в составе группы лиц осуществил на Украине государственный переворот, для чего использовал толпу протестующих в центре Киева.

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