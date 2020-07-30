Чебоксары, , 14:57 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы республики. Данное решение принято сегодня, 30 июля, на заседании комиссии регионального Центризбиркома.

Олег Николаев, который первым выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах, первым собрал и первым предоставил нужное количество подписей, официально зарегистрирован в качестве кандидата последним, пятым. Отмечается, что в ходе выборочной проверки подписей чувашский избирком нашёл у него одну недействительную, всего проверено 927 подписей.

Напомним, Николаев баллотируется самовыдвиженцем. Ранее он заручился поддержкой «Единой России», «Родины» и родной для него «Справедливой России».

Таким образом, биться за главный пост в Чувашии будут пять человек. Помимо Олега Николаева, в качестве кандидатов зарегистрированы Сергей Матвеев («Патриоты России»), Александр Андреев (КПРФ), Константин Степанов (ЛДПР), Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за справедливость»).

Как сообщало ИА REGNUM, для участия в выборах главы Чувашии заявились 12 человек, в том числе восемь самовыдвиженцев, семь из которых не представили требуемое количество подписей. Выборы в Чувашии пройдут 13 сентября 2020 года.

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