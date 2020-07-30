Сеул, , 14:58 — REGNUM Представители Южной Кореи и США не обсуждали вопрос о возможном сокращении американского военного контингента на Корейском полуострове, несмотря на сообщениях о выводе части контингента из Германии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

В министерстве отметили, что между странами существует «твердое согласие относительно роли и важности военного контингента США в Южной Корее для мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии».

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил о частичном выводе военнослужащих из Германии. По его словам, данные меры связаны с тем, что «Германия не платит деньги».

Предполагается, что данная фраза главы Белого дома также является намёком и для Южной Кореи, поскольку вопрос о распределении совместных военных расходов по-прежнему остается открытым.

В настоящее время на территории Южной Кореи размещены около 26 тыс. военнослужащих США.