Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM СМИ необходимо запретить подробно описывать жестокие убийства. Об этом заявил депутат Государственной думы от Петербурга Виталий Милонов.

О необходимости новых запретов он задумался после очередного дела с расчленением из северной столицы. На этот раз речь идет о гибели рэпера Энди Картрайта, которого расчленила сожительница: тело нашли в петербургской квартире.

«Я не считаю необходимым публике смаковать подробности таких убийств. Вы посмотрите на все эти случаи, когда происходят убийства в особо жестокой форме. У нас же СМИ распространяют не просто подробности, а детали — какую ногу он отрезал первой. Безусловно это не нужно обществу», — цитирует Милонова «Комсомольская правда».

По мнению парламентария, такие дела должны проходить под грифом «секретно», так как люди с «неустойчивой психикой» могут взять пример с убийств.

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Напомним, до сих пор в суде слушается дело историка, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, который расчленил тело своей сожительницы и пытался утопить его в Мойке. В 2015 году петербургский спальный район Купчино «прославился» благодаря делу Тамары Митрофановой, так называемой «старушки-потрошительницы», которая также убила и расчленила свою жертву.

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