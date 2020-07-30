Ново-Огарево, Московская область, , 14:49 — REGNUM Для работы по обезвреживанию опасных объектов в городе Усолье-Сибирском Иркутской области необходимо мобилизовать ресурсы всех уровней власти и привлечь Минобороны. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экологической ситуации в регионе.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нужно в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, мобилизовать ресурсы всех уровней власти», — сказал президент.

По его словам, необходимо привлечь возможности Министерства обороны РФ — войск химической защиты.