Минск, , 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба белорусского Следственного комитета.

«Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Республики Белоруссия в отношении Тихановского возбужден ряд уголовных дел», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что уголовные дела на блогера были возбуждены, в частности, из-за подозрения на совершение им умышленных действий, которые были направлены на возбуждение иной социальной вражды, а также из-за призывов к совершению насилия в отношении правоохранителей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявления о причастности российских организаций к попыткам дестабилизировать ситуацию в Белоруссии являются инсинуациями.