Киев, , 14:52 — REGNUM Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников хотел бы, чтобы Великобритания и США «помогли» Украине в переговорах по «оккупированным территориям».

Об этом он заявил в интервью «Радио НВ».

«Я отношусь положительно к этой идее», — заявил представитель Киева.

Он отметил, что «существует одна история, о которой начали давно забывать».

«Это Будапештский меморандум, в котором подписантами, в том числе являются Соединенные Штаты и Великобритания», — сказал Резников.

Вместе с тем, он не уточнил, как именно США и Великобритания могут помочь Украине.

«Такое впечатление, что человек только свалился с Луны. Разве не стало уже очевидным, что позиция США и Великобритании никак не влияет на ход переговоров», — недоумевает в своем комментарии политолог Владимир Воля.

ИА REGNUM напоминает, что именно вице-премьер Украины Алексей Резников является главным лоббистом идеи пересмотра Минских соглашений и в последнее время ведет активную пиар-компанию по этому вопросу, выступая с соответствующими заявлениями в украинской и западной прессе.

После ряда таких заявлений Резникова заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что если данная позиция будет подтверждена или не будет опровергнута премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, «а следовательно, и из минского и «нормандского» форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе».