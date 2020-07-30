Новосибирск, , 14:42 — REGNUM Практику оказания мер государственной поддержки бизнеса в условиях преодоления последствий пандемии коронавируса обсудил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в региональном правительстве.

Участниками совещания стали: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, заместитель председателя комитета Законодательного собрания региона по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, член комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска Игорь Салов.

«Ситуация с коронавирусом не остаётся без последствия для экономики, для бизнеса. И очень важно, чтобы беспрецедентные решения президента Российской Федерации по мерам поддержки экономики и бизнеса предельно эффективно сработали в Новосибирской области, чтобы те средства, которые доведены в наш адрес Правительством РФ, были максимально освоены, дошли до каждого потенциального получателя, — подчеркнул губернатор региона. — Эти деньги должны максимально отработать на экономику Новосибирской области. Мои коллеги регулярно докладывают, что работа активно реализуется, что все заявления отрабатываются, но тут же оговариваются, что предоставление на заявительном принципе. Необходимо понять, почему у нас не все потенциальные получатели мер поддержки подают заявление или получают одобрение».

Николай Мамулат рассказал, что столкнулся с практикой, когда президентом было принято решение о выдаче «нулевых» кредитов и двухпроцентных кредитов, но когда предприниматели массово пошли в банки, и им, по различным причинам отказывали в этих кредитах.

«И мы вынуждены были провести контрольную закупку — отправили восемь предпринимателей по разным банкам, они пошли туда, вернулись и доложили, что кредиты не дают, по различным причинам. На эту ситуацию обратил внимание президент, и буквально через две недели банки поняли, что работать все равно придется. Сейчас ажиотаж спал», — рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Также обсуждался вопрос справедливости привязки оказания мер господдержки к ОКВЭД, Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности — документу, благодаря которому органы государственной власти могут понимать, чем занимается субъект предпринимательской деятельности.

«Очень важно провести аналитику, сколько таких пострадавших предпринимателей не могут получить законную поддержку. Есть наглядные примеры, можно сказать вопиющие — почему Московский зоопарк имеет право на поддержку, а Новосибирский зоопарк формально не имеет права на государственную поддержку, при том, что и у того, и у того в наименовании ОКВЭДа есть формулировка «деятельность зоопарков», но коды ОКВЭДов отличаются всего лишь на две цифры» — отметил Травников.

Ирина Диденко отметила, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в Новосибирской области есть примеры успешного развития бизнеса в новых условиях.

«Мы были вчера на производственном предприятии, которое показывает прирост выручки десять процентов по отношению к предыдущему году. Потому, что в нашем регионе были вовремя приняты решения, чтобы разрешить производственным предприятиям работать, в то время, как в других регионах был запрет на работу. И поэтому они получили новых заказчиков», — рассказала депутат.

Губернатор региона поддержал предложение Диденко о проработке мер поддержки малых предприятий, создании новых рабочих мест на сельских территориях, в частности, в сфере производства льна.

Игорь Салов высказал предложение об открытии в ближайшее время стационарных ресторанов.