Ново-Огарево, Московская область, , 14:42 — REGNUM В Иркутской области необходимо изолировать опасную площадку с химическими отходами в Иркутской области. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

Президент поручил в ближайшее время решить задачи для нормализации экологической ситуации, в первую очередь — изолировать площадку с отходами силами Росгвардии.

«Первое — необходимо изолировать промышленную площадку и обеспечить её силами Росгвардии. Я так понял, что Росгвардия к этому готова. Закрыть доступ на опасный объект для людей, чтобы они не подвергали угрозе свою жизнь и здоровье», — сказал президент.