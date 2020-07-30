Киев, , 14:42 — REGNUM Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе офиса президента Украины.

Ранее этот пост покинул другой экс-президент Украины Леонид Кучма. В СМИ появилась информация, что одной из причин ухода Кучмы из ТКГ мог стать его возраст.

Отметим, что таким образом 82-летнего Кучму заменил 86-летний Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Олеся Яхно заявила, что Кравчук может выступить в роли «статусной» фигуры, которая знает политическую историю России и Украины.

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