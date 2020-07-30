Варшава, , 14:38 — REGNUM Власти Польши официально не уведомляли Страсбург о выходе Варшавы из Конвенции Совета Европы по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция). Об этом заявил пресс-секретарь генсека Совета Даниэль Хольтген.

Так, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости об уведомлении, Хольтген указал: «Нет». Каких-либо дополнительных деталей генсек не привел.

Напомни, ранее генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что власти страны намерены выйти из Стамбульской конвенции.

Конвенция была подписана 46 государствами, однако ратифицировали ее лишь 33 страны. На сегодняшний день Конвенцию Совета Европы не ратифицировали Болгария, Чехия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия, Великобритания и Украина. Россия не стала подписывать данную конвенцию.

Причиной непринятия конвенции в ряде стран является заявляемый в ней небиологический подход к определению пола, что считается юридическим основанием для концепции «третьего пола» и легализации однополых браков.