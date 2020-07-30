Брюссель, , 14:43 — REGNUM Ограничительные санкции в отношении Северной Кореи продлили на год власти Европейского союза. Об этом 30 июля сообщает Совет Евросоюза.

Флаги КНДР (stephan)

В сообщении указывается, что Советом 30 июля утверждается список попадающих под автономные санкции ЕС физических и юридических лиц Северной Кореи.

«Существующие ограничительные меры (запрет на поездки и замораживание активов), введенные в отношении включенных в перечень физических и юридических лиц, будут продолжать применяться в течение одного года до следующего ежегодного обзора», — также указывается в сообщении Совета.

Кроме этого, известно, что в данном списке есть 57 человек и девять организаций.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставит в КНДР медицинское оборудование, которое необходимо для лечения малярии и туберкулеза.