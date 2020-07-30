Москва, , 14:30 — REGNUM Предлагаемые изменения в технический регламент о безопасности транспортных средств на территории Таможенного союза в некоторых случаях сделает невозможным ремонт автомобиля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Фактически поправки, которые должны скоро вступить в силу, в корне меняют сложившийся годами рынок запасных частей на территории России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Под запрет попадут некоторые б/у автозапчасти, что в ряде случаев сделает невозможных ремонт поддержанного автомобиля, запчасти к которому уже не выпускаются», — заявил Миронов.

Он напомнил, что в Сибири и на Дальнем Востоке многие ездят на иномарках, которым десять и более лет.

«Фактически людей ставят перед плохим и очень плохим выбором — или ломайте голову, где найти нужную деталь, или отказывайтесь от старой машины. Могут ли они позволить себе купить новый автомобиль, в расчет не принимается. Жителей этих регионов, включая такие мегаполисы как Новосибирск, Красноярск, Владивосток и Хабаровск буквально провоцируют на новые массовые волнения. Зачем?», — рассуждает он.

В целом, по мнению парламентария, в стремлении учитывать европейский опыт и рекомендации крупных зарубежных автопроизводителей теряется из вида специфика постсоветского пространства и необходимость защиты собственного рынка услуг и простых, людей, которые ими пользуются.

«Этого нельзя допустить. Новый технический регламент должен быть справедливым к тем, ради кого он принимается. В сложившихся условиях считаю новые ограничения несвоевременной, непродуманной и дестабилизирующей мерой и призываю отложить ее до подготовки более взвешенных решений», — заявил Миронов.