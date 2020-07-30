Москва, , 14:29 — REGNUM Заявления о причастности российских организаций к попыткам дестабилизировать ситуацию в Белоруссии являются инсинуациями. Об этом 30 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Он прокомментировал задержание российских граждан под Минском, которых якобы являются бойцами частной военной компании. «Можно также добавить, что уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия и Белоруссия — это союзные государства. «Это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи», — отметил Песков.

Он добавил, что ситуацию с задержанием российских граждан в Белоруссии необходимо прояснить. Пресс-секретарь выразил надежду, что удастся получить информацию, которая поможет разобраться в ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля под Минском сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 гражданина России, которые якобы планировали дестабилизировать ситуацию в республике перед выборами.

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