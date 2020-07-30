Тбилиси, , 14:49 — REGNUM Представители Грузии потребуют освобождения трех своих граждан на встрече с представителями Южной Осетии в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ), который пройдет 30 июля. Об этом заместитель главы аналитического департамента Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Ираклий Антадзе рассказал журналистам, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«На встрече будет поднят вопрос о безоговорочном освобождении этих лиц, чтобы они быстрее вернулись к своим семьям», — сказал Антадзе.

Он отметил, что также во время переговоров в формате МПРИ будет поднят вопрос об установке югоосетинской стороной заграждений на границе между Грузией и Южной Осетией. По мнению сотрудника СГБ, это создает «искусственное ограничение на передвижение».

Напомним, 30 июля должна состояться 96-я встреча в рамках МПРИ. В предыдущий раз стороны собирались в августе 2019 года. Такой длительный перерыв связан с тем, что Цхинвал отказывался продолжать диалог пока Тбилиси не уберет установленный год назад на границе между странами блокпост.

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