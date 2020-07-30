Триполи, , 14:23 — REGNUM Посольство Индонезии в Триполи доставило помощь 28 индонезийским студентам в Ливии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Посольство продолжит следить за ситуацией и будет готово оказать помощь нуждающимся гражданам Индонезии в Ливии, даже в условиях продолжающегося политического кризиса и пандемии», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела видеоконференцию с главой МИД Китая Ван И.

Подробнее в материале: Состоялась видеоконференция глав МИД Индонезии и Китая