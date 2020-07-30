Токио, , 14:15 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу и министр иностранных дел Китая Ван И, договорились о совместных усилиях, направленных на взаимное открытие границ, сообщает газета Mainichi.

29 июля по инициативе Пекина состоялся первый, начиная с конца апреля, телефонный разговор двух чиновников. Помимо согласия, достигнутого в вопросе о снятии ограничений на въезд для граждан обеих стран, политики обсудили темы, на фоне которых между двумя странами в последнее время нарастает напряжение. Это проблема принадлежности архипелага Сенсаку (или Дяоюйдао) и ситуация в Гонконге.

Напомним, что территориальный конфликт Японии и Китая вокруг островов Сенсаку (или Дяоюйдао), которые де-факто находятся под контролем Японии, обострился в связи с тем, что за последний месяц китайские суда находились на спорной территории рекордно долгое время. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга выразил Пекину протест. В ответ на это китайская сторона заявила, что острова принадлежат их стране и суда имеют право патрулировать территорию.

В ходе телефонного разговора Мотеги Тосимицу также выразил беспокойство по поводу введения закона о национальной безопасности в Гонконге, позволяющего китайским властям бороться со всем, что они посчитают преступлением. Министр предположил, что новый законможет стать препятствием для развития японского бизнеса в Гонконге.

Как сообщало ИА REGNUM, Токио может отозвать приглашение председателю КНР Си Цзиньпину посетить Японию, если политическая ситуация между двумя странами продолжит накаляться.

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