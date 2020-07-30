Минск, , 14:12 — REGNUM Обвинения официального Минска в подготовке дестабилизации обстановки в Белоруссии с участием граждан России из ЧВК (частной военной компании) являются выдумкой. Об этом 30 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне, 29 июля, КГБ Белоруссии задержал 33 гражданина России по подозрению в намерениях дестабилизировать обстановку в постсоветской республике накануне голосования 9 августа (проходят президентские выборы). В тот же день Александр Лукашенко созвал срочное заседание Совбеза, на котором заявил, что у России якобы есть «грязные намерения».

Читайте аналитику: «Вагнер» в Белоруссии: Лукашенко плюнул Москве в лицо

Утром 30 июля госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков выступил в Центризбиркоме перед кандидатами в президенты и заявил, что некоторые из задержанных 33 «боевиков» признались, что «приехали делать революцию». По его словам, в Белоруссии разыскивают около 200 въехавших из России подрывников, снайперов и «айтишников», а также располагают сведениями, что «под Псковом и Невелем» якобы формируются группировки для заброски в Белоруссию.

Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил журналистам: «Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания».

«Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов», — цитирует «Интерфакс» руководителя кремлёвской пресс-службы.

«Уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Конечно, это ничто, кроме инсинуаций», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Он обратил внимание на «спекуляции» на этой теме, безосновательные обвинения в «попытке дестабилизации» и отметил, что «Россия и Белоруссия — это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, об этом не может быть и речи».

«В РФ находится большое количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно: не употребляют алкоголь, и так далее — вот как вчера говорилось о россиянах. Это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди. Мы ждем информации, что же совершили россияне в Минске, и что стало причиной для их задержания, почему еще якобы 200 россиян разыскиваются на территории Белоруссии», — отметил Песков, парируя распространённые вчера доводы окружения Александра Лукашенко.

Читайте о доводах Минска: Спецслужбы Белоруссии заявили о задержании 32 бойцов ЧВК «Вагнер»