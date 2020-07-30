Токио, , 14:05 — REGNUM Начиная с 5 августа определенные категории иностранных граждан смогут въехать в Японию, сообщает информационный канал ANN.

Как сообщало ИА REGNUM, смягчение въездной политики коснется для постоянных и долгосрочных резидентов, супругов граждан и постоянных резидентов, студентов и высококвалифицированных сотрудников. Причем эта возможность предоставляется лишь тем, кто покинул страну после объявления о закрытии границ.

Условием для въезда будет прохождение теста на коронавирус в течение 72 часов до отправления. Ожидается приблизительно 90 тыс. человек.

Кроме того, Япония согласовала с Таиландом и Вьетнамом новые правила для въезда бизнесменов из этих стран. Уже одобрены первые заявки на долгосрочные визы.

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