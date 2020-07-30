Брюссель, , 14:06 — REGNUM Член Европейского парламента, экс-министр иностранных дел Польши Анна Фотыга призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать осужденного совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Георгия Руруа. Об этом евродепутат написала 30 июля на своей странице в соцсети Twitter.

«Многие друзья Грузии считают политическим задержание и теперь уже приговор владельцу медиа Георгию Руруа. Я призываю президента Грузии использовать свои полномочия», — написала Фотыга.

По ее мнению, данный поступок сделает более благоприятной ситуацию в стране перед парламентскими выборами.

Напомним, 30 июля Тбилисский суд признал Руруа виновным в незаконном приобретении и ношении оружия. Его приговорили к четырем годам тюремного заключения. Представители оппозиции заявляют, что власти Грузии преследуют Руруа по политическим мотивам, и он является «политзаключенным».

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