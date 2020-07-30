Москва, , 14:00 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев «работает, не покладая рук», заявил 30 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, ожидать ли отставки врио главы региона по итогам совещания с участием президента России Владимира Путина об экологической ситуации в городе Усолье-Сибирском.

«Почему вы ожидаете отставку Кобзева? Как связаны экологические проблемы и отставка врио губернатора?» — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Кобзев «работает очень энергично, ему пришлось столкнуться с непростой обстановкой, и он работает, не покладая рук».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 июля, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.

Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова заявила, что в России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС. По её словам, она исходит от химического предприятия в Иркутской области «Усольехимпром».

Читайте также: Совещание Путина по экологической ситуации в Иркутской области — трансляция