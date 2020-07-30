Киев, , 13:54 — REGNUM Украина является очень важным партнером для НАТО и вносит большой вклад в деятельность Альянса, сообщила в ходе одного из телеэфиров командующая надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран.

ВСУ в АТО Naspravdi.info

Заявление Моран приводит 30 июля украинское государственное информагентство «Укринформ».

Командующая заявила, что Украина вносит «огромный вклад» в операционную составляющую Альянса и помогает Альянсу развивать эффективность сил быстрого реагирования и других важных подразделений.

Отдельно Моран остановилась на помощи Украины в Черноморском регионе.

«Проводя совместные учения с Украиной, НАТО не только увеличивает взаимодействие между вооруженными силами, но и получает подготовку для возможного ведения военных действий в Черноморском регионе», — сказала она.

ИА REGNUM напоминает, что 12 июня Украина официально получила статус члена программы расширенных возможностей НАТО. В Киеве заявили, что страна отныне сможет участвовать в планировании операций НАТО, получит допуск ко всем учениям НАТО, что даст доступ к передовому опыту и приоритетной сертификации сил и средств.