Джакарта, , 13:51 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела видеоконференцию с главой МИД Китая Ван И, сообщает Kompas.

Во время встречи стороны обсудили четыре вопроса, а именно вакцину против COVID-19, сотрудничество в восстановлении экономики после пандемии, положение членов экипажа на кораблях и ситуацию в Южно-Китайском море.

«Мы договорились расширять международное сотрудничество в области борьбы с COVID-19, особенно в обеспечении цепочки поставок сырья для производства лекарств и разработки вакцин», — заявила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии попросила расширить индонезийский экспорт в Китай.

«Индонезии действительно удалось повысить показатели экспорта не только в КНР, но и в США, Индию, Японию и Сингапур», — отметила Ретно Марсуди.

С точки зрения восстановления экономики, глава МИД Индонезии также хочет сохранить качественные и взаимовыгодные инвестиции с Китаем.

Стороны обсудили план по созданию туристического коридора для организации деловых поездок.

«Все страны региона преследуют одинаковые интересы для поддержания стабильной мирной ситуации, включая ситуацию в Южно-Китайском море», — отметила Ретно Масуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии разрешило индонезийским рабочим-мигрантам отправится на заработки в 14 стран мира.

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